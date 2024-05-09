Москва, 9 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы. Об этом говорится в указе, размещённом 9 мая на сайте офиса Зеленского.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский и Валерий Залужный

«Уволить генерала Залужного Валерия Фёдоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава киевского режима уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Зеленский объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании. По его словам, экс-главнокомандующий ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу.

В апреле советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что бывшего главнокомандующего украинской армией направят на дипломатическую службу во избежание спекуляций об их дальнейшей деятельности. При этом он не уточнил, в какую именно страну Киев собирается направить Залужного.

6 мая Служба внешней разведки России сообщила, что США активизировали усилия по замене Зеленского. Вашингтон ведёт контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, Залужным, руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.