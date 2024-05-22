Киев, 22 мая, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Замена бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению. Об этом депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила 22 мая в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, вокруг Сырского сформировалась «генеральская фракция», которая лишает киевский режим «шанса на перемены и победу».

После назначения начальником генштаба Анатолия Багрилевича, утверждает депутат, бюрократия выросла вдвое. Багрилевич закрыл IT-подразделения и лоббирует «старые сделки», командующий сухопутными войсками Александр Павлюк лишь имитирует активную работу — бойцы отправляются в новые бригады практически без подготовки.

Сырского Безуглая обвинила в сокрытии правды, разрыве подразделений, жестокости, уничтожении «конкурентов и креативных», введении ручного контроля. По её словам, комбригов и комбатов меняют и виноватят до того, как они успеют познакомиться с подразделением. Сырский уничтожает десантников ради превращения в сухопутные войска и творит ещё много чего.

«Авторитаризм решений главкома зашкаливает, и всё в ВСУ — это сейчас лицо Сырского», — подчеркнула Безуглая.

Она убеждена, что ни в 2014, ни в 2022 году в ВСУ не произошла перестройка штабов. Если этого не случится и в этом году, наступит конец. Все эти касты должны уйти и никогда не принимать ключевых решений, написала парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Безуглая выступала с резкими заявлениями в адрес военного руководства, в том числе прежнего главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, в ноябре 2023 года депутат отмечала, что у высшего командования нет никакого плана ведения боевых действий, и призывала к отставке.

Кроме того, Безуглая заявляла, что военнослужащие ВСУ гибнут или получают ранения каждые пять минут. Эти заявления вызвали резкое недовольство руководителей ВСУ.

Лидер киевского режима Зеленский 8 февраля назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками.