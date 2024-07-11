Лондон, 12 июля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом он сообщил 11июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

«Приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — написал экс-главком ВСУ.

Кроме того, Залужный указал, что вручил копии верительных грамот главе департамента протокола МИД Великобритании и вице-маршалу дипломатического корпуса Виктории Басби.

Свою публикацию Залужный сопроводил фотографией, сделанной в момент вручения копий верительных грамот.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший главнокомандующий ВСУ Залужный готовится приступить к выполнению своих обязанностей в роли посла Украины в Великобритании.

8 февраля Залужный был уволен главой киевского режима Владимиром Зеленским с поста главкома ВСУ. На его пост назначили Александра Сырского. Затем, 9 мая, Зеленский уволил экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья и назначил его послом в Великобритании.

22 мая депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглаяотметила, что эта замена ничего не изменила, а руководство ВСУ продолжает вести свои войска к поражению.