Курск, 14 августа, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области на фоне атак ВСУ продолжает оставаться сложной, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей, включая 2200 детей, сообщил вечером 14 августа в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Наши земляки размещены не только в Курской области, но и в 133 ПВР в 11 регионах Центрального федерального округа. Мы организовали всестороннюю поддержку для курян, вынужденно покинувших свои дома: им оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь», — написал он.

Смирнов отметил, что за последние сутки в область доставили по линии МЧС 57 тонн гуманитарной помощи, а всего — 900 тонн. Губернатор поблагодарил всех жителей России за поддержку. Особую признательность он выразил правительству Москвы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 августа, обсуждая на совещании ситуацию в Курской области в связи с атаками на неё ВСУ, призывал регионы поддержать пострадавший субъект РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 августа сообщил, что столица направила в Курскую область в общей сложности более 300 тонн гуманитарной помощи. Для жителей региона собрали продукты питания и необходимые в быту вещи. Москва продолжит помогать Курской области, добавил мэр.