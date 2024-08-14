Курск, 14 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. ВС РФ в минувшие сутки пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России в районе пяти населённых пунктов на курском направлении, сообщило 14 августа Министерство обороны.

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Для пресечения попыток прорыва применялась авиация, артиллерия и беспилотники, сказано в сообщении ведомства.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылёвки, Левшинки, Семёновки, Алексеевского, Камышного», — отметило Минобороны.

Также ведомство сообщило, что в минувшие сутки были отражены шесть атак противника и уничтожены две группы ВСУ на пикапах. Наносились удары по резервам ВСУ в Сумской области. Совокупные потери противника за время ведения боевых действий на курском направлении составили до 2300 человек и сотни единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

ВСУ ставили задачи дойти до Курска и Белгорода и расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, подразделения занимались мародёрством, рассказал взятый в плен боец украинской армии.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.