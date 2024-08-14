Опубликованы кадры уничтожения американской бронемашины ВСУ Stryker
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения американской бронемашины ВСУ Stryker
Москва, 14 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В приграничном районе Курской области уничтожена ещё одна колёсная боевая бронированная машина ВСУ Stryker, произведённая в США. Об этом сообщает Минобороны России.
Как отметили представители ведомства, разведывательное подразделение группировки войск «Север» при помощи разведывательного БПЛА ZALA выявило колёсную боевую бронированную машину ВСУ, а затем уничтожило её барражирующим боеприпасом «Ланцет».
14 августа в Минобороны РФ проинформировали, что российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области бронемашину Stryker. Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».
13 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что в Курской области российские военные применили против ВСУ новый дрон, устойчивый к существующим средствам радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что собственная разработка новгородского научно-производственного центра уже зарекомендовала себя на фронте.
12 августа в приграничном районе Курской области ВС РФ ударили по украинскому танку «Ланцетом». В результате прямого попадания машина была полностью уничтожена.
Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки украинских войск. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов, а также 37 танков, 32 бронетранспортёра и 18 боевых машин пехоты.