Москва, 14 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В приграничном районе Курской области уничтожена ещё одна колёсная боевая бронированная машина ВСУ Stryker, произведённая в США. Об этом сообщает Минобороны России.

EPA / ANNA SZILAGYI / TASS Боевая бронированная машина Stryker

Как отметили представители ведомства, разведывательное подразделение группировки войск «Север» при помощи разведывательного БПЛА ZALA выявило колёсную боевую бронированную машину ВСУ, а затем уничтожило её барражирующим боеприпасом «Ланцет».

14 августа в Минобороны РФ проинформировали, что российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области бронемашину Stryker. Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908837" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В приграничном районе Курской области уничтожен еще один Stryker ВСУ

13 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что в Курской области российские военные применили против ВСУ новый дрон, устойчивый к существующим средствам радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что собственная разработка новгородского научно-производственного центра уже зарекомендовала себя на фронте.

12 августа в приграничном районе Курской области ВС РФ ударили по украинскому танку «Ланцетом». В результате прямого попадания машина была полностью уничтожена.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки украинских войск. По данным на 14 августа, ВСУ за время атак на Курскую область потеряли более 2300 бойцов, а также 37 танков, 32 бронетранспортёра и 18 боевых машин пехоты.