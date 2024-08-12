Москва, 12 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Видеокадры уничтожения военной техники ВСУ опубликовало Минобороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

В оборонном ведомстве доложили, что ВС РФ выявили движение танка ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа разведданных ВС РФ ударили по танку барражирующем боеприпасом «Ланцет».

«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении цели», — говорится в сообщении министерства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны доложило, что за сутки ВСС РФ отразили семь атак ВСУ в районах Мартыновки, Борки, Коренево Курской области.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 12 августа, с начала боёв на этом направлении противник потерял до 1610 военных, а также 32 танка, 23 бронетранспортёра и другую технику. В Белгородской, а также в Курской и Брянской областях ранее объявили режим контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Взятый в плен в курской области украинский военный рассказал, что ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка к этому велась с 28 июля. Он добавил, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления.