Москва, 14 августа, 2024, 06:17 — ИА Регнум. При помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области бронированную машину ВСУ Stryker. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

Колёсную боевую машину производства США обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север». Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», заключили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в приграничном районе Курской области после анализа разведданных ВС РФ ударили по украинскому танку «Ланцетом». В результате прямого попадания машина была полностью уничтожена.

В Курской области российские военные применили против ВСУ новый дрон, устойчивый к существующим средствам радиоэлектронной борьбы, заявил 13 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, собственная разработка новгородского научно-производственного центра уже зарекомендовала себя на фронте. Название дрону дали в честь одного из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом, отметил Никитин.

Подразделения ВС России остановили украинских боевиков в приграничных районах Курской области, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2 тыс. человек, сообщило 13 августа Минобороны. Также с 6 августа противник лишился 35 танков, 31 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четырёх зенитных ракетных комплексов, двух пусковых установок реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.