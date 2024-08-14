В Курской области «Ланцет» уничтожил бронемашину ВСУ
МО: «Ланцет» уничтожил под Курском бронированную машину ВСУ производства США
Москва, 14 августа, 2024, 06:17 — ИА Регнум. При помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военные уничтожили в приграничном районе Курской области бронированную машину ВСУ Stryker. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Колёсную боевую машину производства США обнаружили бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север». Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», заключили в оборонном ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, ранее в приграничном районе Курской области после анализа разведданных ВС РФ ударили по украинскому танку «Ланцетом». В результате прямого попадания машина была полностью уничтожена.
В Курской области российские военные применили против ВСУ новый дрон, устойчивый к существующим средствам радиоэлектронной борьбы, заявил 13 августа губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, собственная разработка новгородского научно-производственного центра уже зарекомендовала себя на фронте. Название дрону дали в честь одного из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом, отметил Никитин.
Подразделения ВС России остановили украинских боевиков в приграничных районах Курской области, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2 тыс. человек, сообщило 13 августа Минобороны. Также с 6 августа противник лишился 35 танков, 31 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четырёх зенитных ракетных комплексов, двух пусковых установок реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.