Великий Новгород, 13 августа, 2024, 22:58 — ИА Регнум. На территории Курской области российские военные применили против ВСУ новый дрон, против которого бессильны существующие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 13 августа сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

novreg.ru Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

«Дрон «князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник», — написал он в Telegram-канале.

Новинка, по его словам, уже зарекомендовала себя на фронте, основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны.

Никитин уточнил, что название дрону дали в честь одного из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.

Как сообщало ИА Регнум, с 6 августа в ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал 13 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

СК проинформировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Подразделения ВС России остановили украинских боевиков в приграничных районах Курской области, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2 тыс. человек, сообщило Минобороны 13 августа. Также с 6 августа противник лишился 35 танков, 31 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четырёх зенитных ракетных комплексов, двух пусковых установок реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии.