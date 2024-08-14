Москва, 14 августа, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с заместитель председателя правительства Сербии Александром Вулином. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

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«Важно развивать сотрудничество во всех областях. Особенно когда естественные отношения между государствами, которые хотят совместно работать, подвергаются беспрецедентным нападкам тех, кто хотел бы всю мировую политику идеологизировать, подчинить её «правилам», сочиняющимся на «коллективном Западе» и нацеленным на сохранение гегемонии», — сказал Лавров на встрече с Вулином.

Министр добавил, что Россия оценила твёрдость президента Сербии Александра Вучича и всей его команды в противодействии попыткам цветной революции в стране, а также в отстаивании тех принципов, которые «вызывают раздражение» на Западе.

«Нельзя не упомянуть о том, как Запад пытается разрушить каноническое православие. Русская православная церковь, сербская православная церковь вместе с другими братскими церквами активно отстаивают свои права и идеалы, единые для всех великих мировых религий, которые сейчас пытаются подменить «неолиберальными ценностями»», — отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа Вучич сообщил, что Россия по официальным каналам передала Сербии о готовящихся в стране массовых беспорядках.

Он уточнил, что цель провокации — осуществление в Сербии государственного переворота. При этом Вучич подчеркнул, что фантазии тех, кто мечтает о смене власти в республике силой, не оправдаются, Сербия продолжит развиваться и её никто не сможет остановить. Президент также призвал граждан не переживать по этому поводу. Он подчеркнул, что планирует многое сделать в течение следующих двух лет на посту президента.

В конце декабря 2023 года Лавров заявил, что Запад предпринял попытки срежиссировать незаконный захват власти в Сербии после выборов, на которых народ страны оказал поддержку Вучичу и с результатами которых западные страны не готовы мириться.