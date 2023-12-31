Москва, 31 декабря, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Запад предпринял попытки срежиссировать незаконный захват власти в Сербии после выборов, на которых народ страны оказал поддержку президенту Александру Вучичу и с результатами которых западные страны не готовы мириться. Об этом 31 декабря заявил министр иностранных дел России.

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«Произошедшее в Белграде — это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти», ― сказал он в беседе с «РИА Новости».

Лавров добавил, что граждане страны не доверяют деятелям, которые на словах выступают против насилия, а на деле ведут себя прямо противоположным образом. Также, подчеркнул глава МИД, в Сербии помнят, чем закончился госпереворот на Украине в 2014 году, поэтому число протестующих не превышает нескольких сотен человек.

Текущую ситуацию в Сербии Лавров назвал стабильной. По его словам, власти страны твёрдо держат ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря сторонники «Сербии против насилия» устроили митинг в центре Белграда и попытались взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес руководства.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич впоследствии заявила, что Москва оповещала Белград об угрозе возможных беспорядков. Сведения предоставили российские спецслужбы. Брнабич поблагодарила Россию за помощь, добавив, что на Западе это, скорее всего, не оценят.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, коллективный Запад хотел дестабилизировать ситуацию в Сербии, применяя техники «майданных переворотов». Она добавила, что единственно возможной реакцией является следование конституции и уважение выбора сербского народа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протесты, начавшиеся в Сербии под предлогом недовольства результатами выборов, спровоцировали третьи силы, находящиеся за рубежом.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что произошедшие в Сербии протестные акции не являются чем-то новым и необычным, но демонстрируют уже отработанную Западом схему. По его словам, эта страна была первой, где Запад запустил сценарий цветных революций, чтобы на его основе подрывать стабильность во многих государствах мира.