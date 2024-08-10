Белград, 10 августа, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Россия по официальным каналам сообщила Сербии о готовящихся в стране массовых беспорядках. Об этом журналистам заявил президент Александр Вучич.

Soeren Stache/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

Он уточнил, что цель провокации — осуществление в Сербии государственного переворота.

«Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», — процитировала газета Kurir сербского лидера.

При этом Вучич подчеркнул, что фантазии тех, кто мечтает о смене власти в республике силой, не оправдаются, Сербия продолжит развиваться и её никто не сможет остановить. Президент также призвал граждан не переживать по этому поводу. Он подчеркнул, что планирует многое сделать в течение следующих двух лет на посту президента.

Сербская газета «Вечерние новости» 8 августа сообщила, что представители прозападной оппозиции в Сербии хотят использовать запланированные на 10 августа в Белграде протесты для захвата президентского дворца. Также утверждалось, что они готовят покушение на Вучича.

В республике продолжаются протесты, вызванные планами властей по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. Следующая массовая акция назначена на 10 августа в Белграде.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад предпринял попытки срежиссировать незаконный захват власти в Сербии после выборов, на которых народ страны оказал поддержку Вучичу и с результатами которых западные страны не готовы мириться.

Лавров добавил, что граждане страны не доверяют деятелям, которые на словах выступают против насилия, а на деле ведут себя прямо противоположным образом. Также, подчеркнул глава МИД, в Сербии помнят, чем закончился госпереворот на Украине в 2014 году, поэтому число протестующих не превышает нескольких сотен человек.