Москва, 14 августа, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота показали кадры трофейной канадской бронированной машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) Roshel Senator. Видеокадры опубликовало Министерство обороны России.

Кадр из видео

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота перегнали машину в тыловой район своим ходом.

Кроме того, на кадрах морпехи показали и другие трофеи, включая автоматическое оружие, боеприпасы, средства защиты и системы связи западного производства.

«Черноморцы рассказывают, что враг бросает на поле боя даже легко повреждённую технику и отступает, оставляя тела погибших», — говорится в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, оборонное ведомство сообщило 14 августа, что ВСУ за сутки потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники на курском направлении. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в военном ведомстве.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Украина нападением на Курскую область не добилась главной цели — отвлечь ВС России от Донбасса и Слобожанщины

12 августа украинские военные признали, что нападение ВСУ на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта.