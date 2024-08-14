Москва, 14 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило 14 августа Министерство обороны России.

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«За сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронированных машин, а также 10 автомобилей и 122-миллиметровую гаубицу Д-30; 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в военном ведомстве.

Также 14 августа военнослужащие Вооружённых сил России взяли в плен в Курской области 18 военных 80-й и 82-й десантно штурмовых бригад ВСУ. Украинские бойцы были взяты в плен в населённых пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий в регионе противник потерял до 2300 военнослужащих и 37 танков.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вытеснение ВСУ из приграничных территорий является главной задачей российских военных. Противник получит достойный ответ, а оценить произошедшее предстоит позднее, добавил глава государства.