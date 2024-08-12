Нью-Йорк, США, 12 августа, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область не снизило интенсивность наступления российских войск на других участках фронта. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times (NYT).

Александр Полегенько/ТАСС

«Наши ребята не чувствуют никакого облегчения», — приводит газета слова пресс-атташе задействованной в боях под Часовым Яром бригады национальной полиции Украины Артёма Джепко.

По словам Джепко, ВС России продолжают использовать авиабомбы против украинских позиций.

«Это тяжело. К сожалению, давление россиян не уменьшилось», — цитирует NYT пресс-атташе.

В свою очередь старший лейтенант и командир взвода боевых беспилотников 206-го батальона территориальной обороны Евгений Строкань, слова которого приводит газета, также отметил, что не чувствует снижение активности ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Обозреватели британского издания The Sunday Times. писало, что глава киевского режима Владимир Зеленскийоказывал давление на командующих ВСУ, чтобы они согласились начать атаку на Курскую область. Генералы ВСУ сомневались в необходимости атаки, поскольку у украинской армии есть значительные проблемы с личным составом и ресурсами даже при нынешней линии фронта, указали авторы.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.