Москва, 14 августа, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в зоне проведения спецоперации топливную базу военной техники ВСУ, сообщило 14 августа Министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также поражались скопления живой силы и техники противника, отметило ведомство.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах», — сказано в сообщении.

Также 14 августа ведомство сообщило, что средства ПВО в минувшие сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы Hammer и 147 беспилотников противника. Общие потери ВСУ за сутки составили до 1925 человек.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа Министерство проинформировало, что ВС России за предыдущую неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. Поражались предприятия ОПК и объекты энергетической отрасли, а также аэродромная инфраструктура, средства ПВО, базы горючего, склады вооружений и боеприпасов и иные объекты.

Подразделения российских войск освободили населённый пункт Лисичное в ДНР, сообщило ведомство 12 августа. ВС РФ удерживают инициативу на донецком направлении, взламывая оборону противника, с начала июля от ВСУ были освобождены 9 населённых пунктов ДНР, отмечалось в сообщении.