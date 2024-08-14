Москва, 14 августа, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшие сутки четыре тактические ракеты «Точка-У», сообщил 14 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Также силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотников, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции.

Кроме того, Вооружённые силы России поразили топливную базу военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Конашенков сообщил, что ВС России уничтожили истребитель Су-27 Вооружённых сил Украины и сбили украинский вертолёт Ми-8.

Кроме того, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.