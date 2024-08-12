Москва, 12 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Подразделения российских войск в результате активных действий освободили населённый пункт Лисичное в ДНР, сообщило 12 августа Министерство обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России нарастили темпы наступления на донецком направлении, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

«12 августа с. г. (сего года. Прим. ред.) подразделениями российских войск в результате активных действий освобождён населённый пункт Лисичное Донецкой Народной Республики», — сообщило Минобороны.

Российские войска удерживают инициативу на донецком направлении, взламывая оборону противника, отметило также ведомство. Установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке, завершается зачистка шести освобождённых населённых пунктов. С начала июля от ВСУ были освобождены 19 населённых пунктов ДНР, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю ВС России освободили от украинских формирований населённые пункты Тимофеевка, Новосёловка Первая и Весёлое в Донецкой Народной Республике.

2 августа ведомство проинформировало, что войска российской группировки «Центр» за предыдущую неделю освободили пять населённых пунктов в ДНР: Лозоватское, Прогресс, Евгеновку, Волчье и Ленинское.

Подразделения группировок ВС РФ «Запад», «Центр», «Юг» и «Восток» занимают более выгодные рубежи и улучшают тактическое положение в зоне проведения СВО, сообщило Минобороны 12 августа.