Москва, 14 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине составили до 1925 бойцов, следует из данных, предоставленных 14 августа на брифинге официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым.

Иван Шилов ИА Регнум

В боях с российской войсковой группировкой «Север» украинская армия лишилась до 165 военных, с группировкой «Запад» — до 475 бойцов, с группировкой «Юг» — до 690, с группировкой «Центр» — до 395, с группировкой «Восток» — до 120, с группировкой «Днепр» — до 80.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали у противника два танка, пять бронемашин, три американских БТР М113, 31 артиллерийское орудие, в том числе 12 — иностранного производства, и другую военную технику. Также они уничтожили девять складов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки улучшили позиции на фронте, а также отразили две контратаки украинских штурмовиков. Бойцы группировки войск «Восток» также заняли более выгодные позиции и отразили две контратаки противника. Остальные войсковые группировки продолжали наносить удары по позициям ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотных летательных аппаратов, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции», — добавил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Конашенков сообщил, что общие потери украинских войск в зоне СВО за сутки составили до 1835 человек. Кроме того, российские солдаты уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.

Минобороны сообщило, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России атаковали украинские позиции. Они нанесли удар по топливной базе военной техники ВСУ и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.