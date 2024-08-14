Москва, 14 августа, 2024, 12:40 — ИА Регнум. ВСУ задействовали в атаке на Курскую область свыше 11 тысяч военных, сообщил 14 августа в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, командование ВСУ поставило военным задачу захватить Курскую АЭС к 11 августа. Однако весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку», в результате ВСУ потеряли большую часть техники, добавил он.

Также Алаудинов отметил, что на текущий момент Вооружённые силы России завершают блокирование ВСУ в Курской области. По его словам, украинские военные начинают оборонять определённые позиции, а не идти в бой.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки украинских войск. По данным на 13 августа, потери противника на этом направлении превысили 2000 человек.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. Глава государства отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Издание The Times написало, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. По их мнению, риск связан с тем, что это решение не поможет уйти от поражения в конфликте.