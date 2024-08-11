Лондон, 11 августа, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отправив ВСУ атаковать Курскую область, предпринял свой самый рискованный шаг, так как это не поможет ему избежать поражения, говорится в статье британской газеты The Times.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Владимир Зеленский

«Киев, очевидно, готов жертвовать ценными бойцами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление», — заявил обозреватель Майкл Кларк в опубликованном 10 августа материале.

По его мнению, все потери ВСУ при нападении на Курскую область будут напрасными, хотя эти ресурсы пригодились бы Киеву на других участках фронта. При этом российская армия сделает всё, что необходимо для освобождения региона от противника.

Кларк заявил, что атака на Курскую область застала Запад врасплох. Если бы Зеленский заранее сообщил об этом союзникам, то они бы не позволили ему пойти на такую авантюру. Максимум этот шаг поможет достичь «ограниченной цели», но не переломить ситуацию на фронте, отметил обозреватель.

Зеленский отчаянно пытается изменить представление о том, что Украина проигрывает, такие самонадеянные и рискованные решения вполне в его стиле, напомнил автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа. Российские силовики не дали вражеским формированиям продвинуться вглубь территории региона, бои в приграничье продолжаются. Минобороны 11 августа сообщило, что потери противника на этом направлении с начала провокации составили до 1350 военных, 29 танков и множество другой военной техники.

11 августа российское военное ведомство опубликовало видео, как в Курской области уничтожают украинскую бронетехнику с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Также министерство сообщило о нанесении вертолётами Ми-28НМ ракетного удара по украинским формированиям в регионе.

Кроме того, российские войска атакуют силы противника на территории Сумской области, через которую ВСУ перебрасывают силы для атаки на приграничные районы. 11 августа авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по резервам, а также по трём установкам американского ЗРК Patriot и радиолокационной станции AN/МPQ-65 из их состава.