Курск, 13 августа, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Потери ВСУ на курском направлении за всё время ведения боевых действий, с 6 августа, превысили 2000 человек, сообщило 13 августа Минобороны РФ.

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Было уничтожено более 300 единиц техники противника, отметило ведомство.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии», — сказано в сообщении.

В минувшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 420 человек, были пресечены прорывы мобильных групп противника, отражена атака ВСУ, проинформировало Минобороны. В ходе зачистки освобождённого населённого пункта Озерки было уничтожено до 15 боевиков ВСУ, шестеро были взяты в плен.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, сообщил ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил также президент. Противник получит достойный ответ, подчеркнул глава государства.