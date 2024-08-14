Астана, 14 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. В связи с происходящим в Курской области Астана выступает за решение конфликта между Россией и Украиной исключительно мирным путём. Об этом заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

РИА Новости/Илья Питалев

«Сегодня во всём мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Хотел бы отметить, что Казахстан всегда подчёркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором чётко зафиксирован принцип территориальной целостности государств», — отметил он.

Представитель МИД добавил, что Казахстан выступает за решение всех конфликтов между странами исключительно мирным путём.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки украинских войск. По данным на 13 августа, потери противника на этом направлении превысили 2000 человек.

13 августа замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что ВС России уничтожили большую часть украинских военных, которые вторглись в Курскую область.

Издание The Times написало, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. По их мнению, риск связан с тем, что это решение не поможет уйти от поражения в конфликте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что военнослужащие России дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она добавила, что ракетные обстрелы и атаки беспилотниками Украины по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер, отметив, что эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. Он отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.