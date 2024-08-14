Ростов-на-Дону, 14 августа, 2024, 07:40 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии ликвидирован силами противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области. Об этом 14 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Как уточнил Голубев, беспилотник ВСУ обнаружен и ликвидирован силами ПВО около 07:00 мск на западе Ростовской области.

«По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юго-западе Ростовской области в ночь на 12 августа силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализованы и ликвидированы четыре украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Всего за ночь с 11 на 12 августа российская система ПВО уничтожила в трёх регионах России за ночь 12 августа по меньшей мере 18 беспилотников. 11 дронов удалось сбить в Курской области, а в Белгородской и Воронежской — обезвредить соответственно пять и два беспилотника.