Воронеж, 14 августа, 2024, 00:16 — ИА Регнум. Около полуночи 14 августа в Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет», — написал он в Telegram-канале.

Глава Воронежской области добавил, что вражеские дроны нейтрализовали дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

В регионе по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 августа на территории Воронежской области также объявляли об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали население сохранять спокойствие и следить за официальными оповещениями.

Ночью 12 августа в небе над Воронежской областью российские военные обнаружили и обезвредили несколько украинских дронов. Ранения людей и разрушений инфраструктуры удалось избежать.

По информации Минобороны на 13 августа, за сутки ВС России уничтожили истребитель Су-27 и сбили украинский вертолёт Ми-8. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотника, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.