Орел, 14 августа, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили над территорией Орловской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, написал 14 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА», — сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ранения людей и повреждений объектов удалось избежать. К местам падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб. Клычков добавил, что киевский режим вновь пытался ударить по гражданским объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 августа средства противовоздушной обороны обезвредили в небе над Брянской областью беспилотник ВСУ. По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, 14 августа в ночное время российские военные сбили несколько дронов украинской армии в Воронежской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.