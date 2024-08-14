В Орловской области военные отразили атаки БПЛА
Клычков: российские военные сбили два беспилотника ВСУ над Орловской областью
Орел, 14 августа, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили над территорией Орловской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, написал 14 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА», — сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ранения людей и повреждений объектов удалось избежать. К местам падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб. Клычков добавил, что киевский режим вновь пытался ударить по гражданским объектам.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 августа средства противовоздушной обороны обезвредили в небе над Брянской областью беспилотник ВСУ. По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, 14 августа в ночное время российские военные сбили несколько дронов украинской армии в Воронежской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.