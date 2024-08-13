Москва, 13 августа, 2024, 07:42 — ИА Регнум. За ночь система противовоздушной обороны нейтрализовала 14 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами. Об этом 13 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», — указали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 12 БПЛА самолётного типа уничтожили над Курской областью, по одному дрону сбили в Белгородской и Воронежской областях.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 12 августа силы ПВО России сбили по меньшей мере 18 беспилотных летательных аппаратов. В частности, над Курской областью обезвредили 11 БПЛА, пять — над Белгородской областью и два — над Воронежской.

Запад руками украинцев ведёт войну против России, заявил 12 августа президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании. По словам российского лидера, именно атаками на Курскую область противник выполняет волю западных хозяев. Путин предположил, что Киев стремится улучшить свои переговорные позиции в дальнейшем. Однако российская сторона не готова проводить переговоры с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, стремятся создать угрозу для объектов ядерной энергетики».