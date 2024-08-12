Москва, 12 августа, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила в трех регионах России за ночь 12 августа по меньшей мере 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Ведомство в своём Telegram-канале уточнило, что 11 дронов удалось сбить в Курской области, а Белгородской и Воронежской — обезвредить соответственно пять и два беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 БПЛА самолетного типа: 11 — над Курской, пять над Белгородской и два над Воронежской областями», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 августа Вооружённые силы России перехватили как минимум три ракеты ВСУ над территорией Курской области. Ночью 12 августа губернатор Ростовской области написал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и система ПВО обезвредили в регионе четыре БПЛА украинской армии. Их обнаружили на юго-западе области.