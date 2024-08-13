Вашингтон, 13 августа, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за недоработок правоохранителей на его митинге в Батлере (штат Пенсильвания).

Evan Vucci/AP/TASS

Экс-президент напомнил, как над головой летали пули, а сотрудники из Секретной службы прикрывали его собой.

«Они двигались очень быстро, для этого нужна была огромная смелость. Но не хватило координации. Для всех очевидно, что то здание должно было быть под контролем», — высказал мнение Трамп в интервью владельцу соцсети X Илону Маску 12 августа.

Он также напомнил, что полицейский предупредил Секретную службу, что заметил человека с ружьём.

Как сообщало ИА Регнум, агенты Секретной службы США опасаются, что может произойти повторное покушение на Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор от штата Миссури Джош Хоули.

31 июля американские телеканалы опубликовали новую видеозапись с места покушения на бывшего американского лидера. На ней отчётливо видно стрелявшего в Трампа Томаса Мэттью Крукса, расположившегося на крыше.

В ходе предвыборного митинга Трампа в городе Батлере 13 июля в него несколько раз выстрелили. Политик получил ранение в ухо и присел за трибуну. К нему побежали сотрудники службы безопасности и вывели в безопасное место. Один из посетителей митинга погиб, ещё двое пострадали.

Трамп 26 июля обвинил главу ФБР Кристофера Рэя в том, что ведомство некомпетентно расследует покушение. Политик сделал это заявление после того, как Рэй выразил сомнение, что ухо политика при покушении задела пуля. По мнению главы ФБР, это могли быть осколки.