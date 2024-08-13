Вашингтон, 13 августа, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах, сможет вновь «поладить» с российским коллегой Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По мнению бывшего американского президента, контакт с Путиным имел бы «крайне позитивное значение».

В рамках интервью американскому миллиардеру Илону Маску Трамп упомянул, что во время одной из прошлых бесед предостерегал Путина от любых наступлений на Украину.

«Я говорил Владимиру Путину, не делать этого, не стоит этого делать. Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова», — сказал Дональд Трамп.

Кандидат-республиканец также добавил, что считает лидеров соперничающих с США стран, к числу которых он причислил президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина, «лучшими из лучших в своём деле».

Как сообщало ИА Регнум, Трамп признался, что его страна находится в упадке, экономики нет.

Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что его социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с Дональдом Трампом, столкнулась с «массированной DDoS-атакой».

Украина испытывает трудности с численностью военнослужащих для продолжения конфликта. Об этом 12 августа заявил в интервью Илону Маску кандидат в президенты США Дональд Трамп.