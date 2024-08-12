Вашингтон, 12 августа, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что его страна находится в упадке.

Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Global Look Press Дональд Трамп

«Наша экономика разрушена. Наши границы стёрты. Мы нация в упадке», — написал 12 августа бывший президент США Трамп в соцсети X, куда он вернулся после долгого перерыва.

Все свои публикации Трамп делал в собственной соцсети Truth Social.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 6 августа рассказал о намерении дать большое интервью американскому предпринимателю, основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску 13 августа.

4 августа Маск назвал Трампа более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем американский вице-президент Камала Харрис. Он добавил, что действующий претендент от республиканцев — «меньшее из двух зол» на выборах.

Тандем Камалы Харрис и Тима Уолца в качестве её вице-президента является идеальным для саморазрушения США. Такое мнение 7 августа высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.