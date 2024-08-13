Вашингтон, 13 августа, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск заявил, что его социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с «массированной DDoS-атакой». По этой причине видеозапись его беседы с политиком появится в доступе позднее.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Интервью Маска с Трампом началось с задержкой в 45 минут.

«Похоже, что на X идёт массированная DDoS-атака. Мы работаем над тем, чтобы её отразить. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позднее», — написал в соцсети Маск.

При этом сбой в работе социальной сети X произошёл не только в США, но и в некоторых других странах, сообщается на сайте сервиса Downdetector.

Как передавало ИА Регнум, сообщения о сбоях Telegram зафиксированы ночью 13 августа из Москвы и Московской области, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской и Нижегородской областей.

Трамп 6 августа рассказал о намерении дать большое интервью Илону Маску 13 августа.