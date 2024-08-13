Вашингтон, 13 августа, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Украина испытывает трудности с численностью военнослужащих для продолжения конфликта. Об этом 12 августа заявил в интервью американскому бизнесмену Илону Маску кандидат в президенты США Дональд Трамп (Республиканская партия).

Иван Шилов ИА Регнум

По словам экс-главы Белого дома, украинские власти вынужденно отправляют в зону боевых действий очень молодых и очень старых мужчин, поскольку у ВСУ не хватает достаточного числа людей.

Также Трамп согласился с мощью российской армии и напомнил о победе Советского Союза над фашистской Германией, России — над Наполеоном. Кроме того, республиканец осудил политику действующего президента США Джо Байдена, который допустил возможность вступления Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине не знают, как строить общение с претендующим на кресло президента США Дональдом Трампом в случае его победы на ноябрьских выборах, заявил в интервью французской газете Le Monde глава киевского режима Владимир Зеленский. Ещё он пожаловался на нехватку поставляемого Западом оружия. По мнению Зеленского, именно с этим связаны неудачи Украины на фронте.

Трамп в случае победы на выборах будет готов начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине без посредников.