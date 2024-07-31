Париж, 1 августа, 2024, 00:56 — ИА Регнум. На Украине не знают, как строить общение с бывшим главой Белого дома, кандидатом в президенты США Дональдом Трампом (Республиканская партия) в случае его победы на выборах. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Ещё раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — сказал Зеленский.

Кроме того, он пожаловался на нехватку поставляемого Западом оружия, поскольку из 14 недавно подготовленных бригад ВСУ оснащены будут только три. По мнению Зеленского, именно с этим связаны неудачи Украины на фронте.

Как передавало ИА Регнум, 19 июля Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. По итогам разговора американский политик заявил, что беседа была «очень хорошей». В очередной раз Трамп пообещал, что в случае победы на выборах положит конец военному конфликту. Лидер киевского режима, в свою очередь, анонсировал личную встречу с экс-президентом США, на которой будет обсуждаться достижение «справедливого и устойчивого мира», добавил он.

В случае победы на выборах Трамп будет готов начать диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Сделает он это без посредников, заявил функционер Республиканской партии. По его словам, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры пройдут без стран-участниц.