Москва, 13 августа, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Очередная ложь, выставленная Киевом по пожару на Запорожской АЭС, была разоблачена в течение суток. Миссия МАГАТЭ не обнаружила следов сожженных покрышек на поврежденной градирне. Об этом заявил 13 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

ИА Регнум Пожар на Запорожской АЭС

Речь идёт о «версии» Украины о том, что якобы именно российская сторона подожгла на территории градирни огромное количество автомобильных покрышек.

МАГАТЭ опровергла украинскую версию. В ходе посещения сгоревшей градирни эксперты агентства не наблюдали никаких остатков автомобильных покрышек.

«Таким образом, украинский фейк был разоблачен в течение суток», — прокомментировал Ульянов в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты МАГАТЭ пока не смогли определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС. Работа продолжается, говорится в заявлении агентства.

По мнению гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, маловероятно, что основной источник пожара начался в основании градирни. Пока эксперты не смогли сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений.

Отмечается, что во время обхода не было обнаружено ни остатков шин, ни дрона, ни существенных признаков нарушения целостности мусора, золы или сажи у основания градирни.

Вечером 11 августа Энергодар подвергся атаке ВСУ, в связи с чем вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале проинформировал о том, что беспилотник, который использовался для атаки на станцию, ВСУ запустили из города Никополя Днепропетровской области. Он подчеркнул, что речь идёт о целенаправленном и осознанном нападении на станцию.