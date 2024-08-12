Вашингтон, 13 августа, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Уровень подготовки иранских войск к атаке на Израиль аналогичен перед ударом в апреле. Об этом 11 августа сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль, Иран

«Иранцы открыто направляют сигналы о решимости осуществить серьёзное нападение, помимо своих публичных заявлений о том, что это нападение будет более масштабным, чем то, которое они совершили в апреле», — указал автор.

По информации портала, новые разведданные США говорят о том, что нападение Ирана на Израиль может произойти до запланированных на 15 августа переговоров по освобождению заложников и прекращению огня.

О более точном времени вероятной атаки США и Израиль не располагают.

Как сообщало ИА Регнум, Иран может предпринять атаку на Израиль в течение 24 часов в качестве ответа на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, проинформировал 12 августа американский телеканал Fox News.

Хания погиб в Тегеране 31 июля во время ракетной атаки на его резиденцию. Он находился в столице Ирана с целью участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. В политбюро ХАМАС обвинили в убийстве Израиль и пригрозили ответными мерами.

В ночь на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.