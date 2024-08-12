Москва, 12 августа, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что у неё остались «гадкие впечатления» от прошедшей Олимпиады в Париже.

Максим Богодвид/РИА Новости Главный тренер сборной команды России по синхронному плаванию Татьяна Покровская

По её мнению, глава МОК Томас Бах изначально «вёл нечестную политику» по отношению к российским спортсменам и «смог плюнуть в душу».

«Я считаю, что эта Олимпиада переплюнула все Олимпиады, которые когда-либо проходили. Сатана пришёл на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление. Хотя спортсмены боролись честно, при этом триатлонисты рисковали своим здоровьем, соревнуясь в грязной Сене», — цитирует Покровскую Sport24.

Как сообщало ИА Регнум, пловчиха Леони Бек из Германии, участвовавшая в заплыве в Сене на Олимпиаде-2024, заразилась кишечной инфекцией.

Международный олимпийский комитет допустил до участия в ОИ-2024 15 спортсменов из России в пяти видах спорта. Им позволили выступать только в нейтральном статусе и запретили использовать национальную символику. Её в том числе не разрешили приносить на матчи болельщикам.

Представляющих Россию спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия Игр. Завоёванные ими медали не учитывают ни в одной из официальных турнирных таблиц. Кроме того, спортсменам из РФ не позволили присутствовать на закрытии Игр.

Олимпиада проходила с 26 июля по 11 августа. Томас Бах поблагодарил Париж и всю Францию за приём спортсменов и организацию состязаний.