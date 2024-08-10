Париж, 10 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, не будут присутствовать на церемонии закрытия Игр в Париже, сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Последним в соревнованиях принял участие гребец Захар Петров. 9 августа в одиночном разряде на дистанции 1000 м он показал четвертый результат. Спортсмен уже покинул Олимпийскую деревню, передала Lenta.ru.

Остальные россияне, выступившие в теннисе, велоспорте, прыжках на батуте, также оставили столицу Франции.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа.

Как передавало ИА Регнум, в июле Международный олимпийский комитет утвердил 15 российских спортсменов в пяти видах спорта, которых допустили до Олимпиады в Париже. Россияне выступили в нейтральном статусе, завоевав на Играх лишь одну медаль — серебром в парном разряде 4 августа наградили теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.