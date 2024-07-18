Лозанна, Швейцария, 19 июля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов. Соответствующая информация появилась на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

Имеющие допуск к Играм 15 россиян выступят в нейтральном статусе. Так, за медали в велоспорте поборются Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте представлена Анжела Бладцева. В теннисе примут участие в соревнованиях Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Среди пловцов к Олимпиаде допущен Евгений Сомов.

Некоторые российские спортсмены отклонили предложение от участия в Играх.

Олимпиада будет проходить во французской столице с 26 июля по 11 августа.

Как передавало ИА Регнум, по решению МОК спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже лишь в нейтральном статусе. Атлеты выступят без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Специального отбора на Игры для россиян и белорусов не предусмотрели, это происходило на общих основаниях. Представителям командных видов спорта изначально отказали в участии.

Олимпийские соревнования без российских атлетов станут ущербными и неинтересными, считает Владимир Путин. Россия будет развивать свой спорт, поддерживать спортсменов и заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма, подчеркнул глава государства.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что российским спортсменам обязательно надо ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, потому что «все прекрасно знают, откуда мы и какую страну представляем».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 июля подчеркивал, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение об участии или неучастии в Олимпиаде в Париже.