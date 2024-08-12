Москва, 12 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Российские военные в настоящее время установили контроль над городскими кварталами в Красногоровке в Донецкой Народной Республике, сообщили 12 августа в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские войска по-прежнему удерживают инициативу на донецком направлении, успешно взламывая оборону противника. В настоящее время установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Также в министерстве уточнили, что подразделения российских войск в результате активных действий освободили населённый пункт Лисичное в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, в июле глава региона Денис Пушилин отмечал, что военнослужащие Вооружённых сил России каждый день освобождают новые улицы и дома в населённом пункте Красногоровка. По его словам, этот город является следующим относительно крупным населённым пунктом после Авдеевки.

Ранее замкомандира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ с позывным Мамай рассказал, что освобождение Красногоровки близится к завершению, а под контролем ВСУ остаются лишь несколько улиц. Взятые в плен бойцы ВСУ признаются, что их командование ставило задачу не брать российских пленных, а также расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие ВС РФ, рассказал также замкомандира бригады.

ВСУ расстреливали жителей Красногоровки, в частности, украинские артиллеристы пытались уничтожить группу беженцев во время эвакуации из города, и российские военнослужащие спасли от гибели семью из трёх человек, сумев отвлечь огонь на себя, рассказали местные жители.