Москва, 12 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) зафиксировал несколько фактов целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты в Курской области со стороны ВСУ, заявила 12 августа официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

В частности, она рассказала, что украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в результате чего погиб один человек. Также украинский дрон нанес удар по машине скорой помощи около города Суджи в Курской области, погибли фельдшер и водитель, ещё один врач получил ранения.

Петренко также добавила, что при атаке украинского дрона пострадал и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

По данным СК, украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжёлая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

По данным временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Смирнова, в результате нападения ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе 10 детей. Он добавил, что власти Курской области не знают о судьбе порядка 2 тыс. человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Смирнов добавил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей приграничных районов региона.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.