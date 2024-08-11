Лондон, 12 августа, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Россия якобы готовит жёсткий ответ на атаку ВСУ на Курскую область, сообщила 11 августа британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник минобороны Украины.

Mil.ru Пуск ракеты расчетом «Искандер-М»

Собеседник отметил, что Россия не хочет, чтобы действия киевского режима остались безнаказанными. По его утверждениям, речь может идти о нанесении массированных ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Источник предположил, что Россия не ограничится несколькими ракетами. Он пояснил, что для ударов могут использоваться сотни единиц вооружений. Собеседник считает, что РФ решится на применение множества крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.

Источник добавил, что такой набор средств станет серёзной проблемой для системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Как сообщило ИА Регнум, ВСУ предприняли атаку на Курскую область 6 августа. Российские военные не позволили противнику продвинуться вглубь региона. Бои продолжаются в приграничье. 11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.

Ранее The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

В публикации отмечается, что все потери ВСУ из-за их нападения на Курскую область будут напрасными. Авторы статьи полагают, что задействованные при этом ресурсы Киев мог бы использовать на других участках спецоперации.