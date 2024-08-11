Москва, 11 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Суточные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 230 военных и 38 единиц бронетехники, включая семь танков. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны России.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

На этом направлении российская армия за сутки уничтожила три бронетранспортёра Stryker, боевую машину пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков <…> три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град», — сообщило ведомство.

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки мобильных групп ВСУ на бронетехнике прорваться вглубь российской территории в районах населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.

Помимо этого, российские бойцы пресекли попытку ВСУ проникнуть в Беловский район Курской области. В районах населённых пунктов Озерки и Ивановский армейская авиации ВС России уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа экипажи российских вертолётов Ми-28НМ разбили военную технику и скопление живой силы ВСУ на границе Курской области. Российские военные нанесли по целям точные удары ракетами.

В этот же день Министерство обороны проинформировало об уничтожении барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетехники украинских формирований в приграничном районе Курской области. Российские военные также поразили резервы ВСУ в Сумской области.

Минобороны 11 августа показало кадры уничтожения колонны бронетехники украинской армии в приграничье. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пять бронеавтомобилей и до 20 военных украинской армии.