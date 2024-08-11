Минобороны: суточные потери ВСУ в Курской области составили до 230 военных
Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области до 230 бойцов и 38 единиц техники
Москва, 11 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Суточные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 230 военных и 38 единиц бронетехники, включая семь танков. Об этом 11 августа сообщило Министерство обороны России.
На этом направлении российская армия за сутки уничтожила три бронетранспортёра Stryker, боевую машину пехоты, 28 боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1350 военнослужащих, 29 танков <…> три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град», — сообщило ведомство.
За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекли попытки мобильных групп ВСУ на бронетехнике прорваться вглубь российской территории в районах населённых пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.
Помимо этого, российские бойцы пресекли попытку ВСУ проникнуть в Беловский район Курской области. В районах населённых пунктов Озерки и Ивановский армейская авиации ВС России уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами.
Как сообщало ИА Регнум, 11 августа экипажи российских вертолётов Ми-28НМ разбили военную технику и скопление живой силы ВСУ на границе Курской области. Российские военные нанесли по целям точные удары ракетами.
В этот же день Министерство обороны проинформировало об уничтожении барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетехники украинских формирований в приграничном районе Курской области. Российские военные также поразили резервы ВСУ в Сумской области.
Минобороны 11 августа показало кадры уничтожения колонны бронетехники украинской армии в приграничье. Расчёт РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пять бронеавтомобилей и до 20 военных украинской армии.