Москва, 12 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Север» ВС России на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение двум бригадам ВСУ. Об этом 12 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, в результате безуспешных контратак ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-49 американского производства. Вместе с этим российские военные уничтожили склад ВСУ с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков доложил, что совокупные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации за сутки составили до 1700 военных. Также российские военные поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скопления живой силы и военной техники ВСУ в 156 районах.

Конашенков добавил, что средства ПВО сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», французскую управляемую авиационную бомбу Hammer, 15 американских реактивных снарядов HIMARS и Vampire чешского производства. Также был уничтожен 71 беспилотник, из них 30 вне зоны СВО.

Кроме того, 11 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по военному предприятию, на котором находятся склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет, в городе Шостке Сумской области.