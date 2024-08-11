Москва, 11 августа, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки сбили 71 украинский беспилотник, в том числе 30 аппаратов вне зоны проведения спецоперации РФ. Об этом на брифинге 11 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции», — уточнил генерал-лейтенант.

Российское оборонное ведомство сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) также сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства и 15 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.

Минобороны сообщило, что военные нанесли поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», а также скоплениям живой силы и техники украинской армии в 156 районах.

Как проинформировало 11 августа ИА Регнум, российские военные за сутки поразили пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО. Совокупные потери ВСУ на всех направлениях составили до 1700 военных. В зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял более 520 военнослужащих.

Российские дежурные средства ПВО в ночь на 14 августа сбили 14 украинских беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью. Ещё 16 дронов российские военные уничтожили над Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями.