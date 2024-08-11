Москва, 11 августа, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по военному предприятию, на котором находятся склады с ракетным топливом и боевыми частями ракет, в городе Шостке Сумской области. Об этом 11 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«Прилёт был в стороне железнодорожной станции Шостка. Называют место — микрорайон 10-й тупик. Там находится много складских помещений, к ним подведены железнодорожные пути», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, местные жители слышали мощный взрыв и потом небольшую серию взрывов послабее.

Лебедев сообщил, что в подземной части шосткинского завода «Свема» производят химикаты. По данным подполья, это ракетное топливо для реактивных снарядов залпового огня. Также там хранят кассетное вооружение и ракеты для РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа в районе города Лебедин Сумской области поражены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов Patriot производства США и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 из их состава. Кроме того, российские военные поразили резервы ВСУ на территории региона.

11 августа Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники украинских боевиков в приграничном районе Курской области расчётом реактивной системы залпового огня «Торнадо». В результате удара удалось уничтожить пять бронеавтомобилей и до 20 украинских боевиков.