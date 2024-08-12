Москва, 12 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Жителей приграничных районов Курской области готовы принять более 370 пунктов временного размещения в 54 регионах России, сообщила 12 августа пресс-служба МЧС РФ в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«В 54 регионах готовы принять население ещё более 370 таких мест вместимостью почти 28,5 тыс. человек», — сказано в сообщении.

По данным министерства, в 100 пунктах временного размещения в семи регионах находятся 7 тыс. человек, включая более 2 тыс. детей.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что в настоящее время к реагированию на обстановку и помощь населению привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники РСЧС. Кроме того, приведены в готовность дополнительные силы и средства.

«Необходимо предусмотреть увеличение количества пунктов временного размещения на территориях Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В каждом таком пункте должны быть созданы бытовые условия, питьевой режим, организовано питание, предусмотрены предметы первой необходимости», — добавил он.

Также в МЧС уточнили, что за получением финансовой помощи обратились свыше 44 тыс. жителей приграничных районов Курской области, покинувших свои дома. Куренков дал распоряжение чиновникам максимально ответственно отнестись к вопросам выплат гражданам и информированию о способах подачи заявлений.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии с 6 августа атакуют Курскую область. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 11 августа, до 1350 военных, 29 танков и другую технику.

В Белгородской, а также в Курской и Брянской областях ранее объявили режим контртеррористической операции из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.