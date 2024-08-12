Мелитополь, 12 августа, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Радиационный фон на территории Запорожской области после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) находится в норме, сообщило ГУ МЧС по региону.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«По информации Запорожской АЭС, радиационная обстановка соответствует естественному природному фону: г. Энергодар — 0,12 мкЗв/ч; г. Мелитополь — 0,12 мкЗв/ч; г. Бердянск — 0,11 мкЗв/ч; г. Приморск — 0,12 мкЗв/ч; г. Токмак — 0,15 мкЗв/ч», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ. Украинские военные применили для удара по АЭС дрон-камикадзе, в результате чего произошло возгорание на объекте охладительных систем станции. На работе атомной электростанции это никак не сказалось.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что беспилотник ВСУ запустили по станции из города Никополя Днепропетровской области. Рогов подчеркнул, что атака была целенаправленной.

На следующий день эксперты Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что агентство получило информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен станции. Помимо этого эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим перешёл на «ядерный террор» после того, как уничтожил свою страну и подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Она задалась вопросом, почему МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси ничего не предпринимают по этому вопросу.