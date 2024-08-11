Москва, 12 августа, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси бездействуют по ситуации с атаками киевского режима на ядерные объекты, написала 11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Так она отреагировала на удар ВСУ по Энергодару, о чём ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки произошёл пожар на объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении», — задалась вопросом Захарова в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что киевский режим уничтожил Украину и народ этой страны, а также подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность. По словам Захаровой, теперь Киев начал «ядерный террор континента».

Как сообщало ИА Регнум, пожар в районе расположения градирен Запорожской АЭС смогли локализовать. Представители станции уточнили, что опасности дальнейшего горения нет.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина подчеркнула, что при ударе по объекту и пожаре никто не пострадал. Вместе с тем она заметила, что инфраструктура станции впервые получила серьёзные повреждения из-за атак со стороны ВСУ.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал на то, что ВСУ использовали для удара по Энергодару беспилотник, который они запустили из города Никополя Днепропетровской области.