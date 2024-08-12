Москва, 12 августа, 2024, 08:37 — ИА Регнум. Водитель Сергей, который первым увидел раненого военного корреспондента Евгения Поддубного на дороге, сообщил, что журналист отказался от обезболивающего и попросил сразу отвезти его в больницу.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Всё говорил: «Отвези в больницу», — рассказал мужчина в разговоре с kp.ru.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. Военкор смог самостоятельно дойти до обочины, на которой его заметил ехавший из Суджи водитель. Затем другой местный житель довёз журналиста в промежуточный пункт оказания помощи, и его госпитализировали в областную больницу.

На следующий день военкора доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского. 10 августа там рассказали, что состояние военкора продолжает оставаться тяжёлым, но стабильным.

Позднее Поддубный в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, и подчеркнул, что Россия обязательно победит.